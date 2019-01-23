People рассказал о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон

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Актер Брэд Питт не состоит в романтических отношениях с актрисой Шарлиз Терон. Об этом сообщает People со ссылкой на источники.

По данным издания, Питт и Терон последний раз виделись во время работы над рекламой часов Breitling.

Как отмечается, речь идет о съемках рекламных роликов, которые проходили полгода назад.

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При этом источники журнала утверждают, что информация о романе артистов является ложью.

Ранее СМИ сообщили, что Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон.