Муж Елизаветы II получил предупреждение от полиции после вождение без ремня

Муж Елизаветы II получил предупреждение от полиции после того, как его снова заметили за вождением автомобиля без ремня безопасности, сообщает Reuters.

Как отметили в полиции, «водителю были даны соответствующие рекомендации», что является «обычной практикой».

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17 января муж королевы 97-летний принц Филипп в результате ДПТ перевернулся на своем автомобиле.

СМИ сообщили, что муж Елизаветы II не пристегнувшись сел за руль через два дня после ДТП.

Кроме того, Елизавета II сама «попалась» за ездой без ремня безопасности через день после ДТП с ее мужем.