Меган Маркл оказалась в изоляции из-за слухов о разладе с Кейт Миддлтон
Супруга принца Гарри Меган Маркл оказалась в изоляции из-за слухов о разладе с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mirror.
По данным издания, она чувствует себя «безнадежно одинокой», и это мешает ей адаптироваться к жизни в королевской семье. Усугубляет ситуацию то, что ей не позволили публично выразить свои претензии.
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Как отмечается, вокруг ее персоны увеличилось количество различных спекуляций и домыслов.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не были на дне рождения Кейт Миддлтон.