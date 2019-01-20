Меган Маркл оказалась в изоляции из-за слухов о разладе с Кейт Миддлтон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/249/12106249/RTX4ZBXQ-pic905-895x505-40438.jpg">

Супруга принца Гарри Меган Маркл оказалась в изоляции из-за слухов о разладе с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, она чувствует себя «безнадежно одинокой», и это мешает ей адаптироваться к жизни в королевской семье. Усугубляет ситуацию то, что ей не позволили публично выразить свои претензии.

Реклама

Как отмечается, вокруг ее персоны увеличилось количество различных спекуляций и домыслов.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не были на дне рождения Кейт Миддлтон.