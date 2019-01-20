Умер «самый милый пес в мире»

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В США известный померанский шпиц Бу скончался в возрасте 12 лет. Об этом в фейсбуке сообщили его хозяйка.

«Бу умер во сне и покинул нас вслед за своим лучшим другом Бадди. Наши сердца разбиты, но нас утешает то, что он больше не испытывает боли», — написала Ирэн Ан.

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По ее словам, Бу не смог окончательно оправиться после смерти своего брата Бадди.

Померанский шпиц Бу стал популярным в 2010 году. В настоящее время на его страницу в фейсбуке подписаны более 16 млн человек. Пес также известен как «самая милая собака в мире».