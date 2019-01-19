Архив группы «Гражданская оборона» уйдет с молотка

Уникальные материалы участников группы «Гражданская оборона» будут выставлены на торги 24 января. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в архиве представлены рукописи, документы, автографы, а также редкие фотографии, аудио- и видеозаписи 1980-2000-х годов.

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Среди них каталог с описанием более тысячи виниловых пластинок, кассет и компакт-дисков, более 40 аудиокассет с интервью, выступлениями и альбомами музыкальной группы, который был составлен рукой Егора Летова. Также в архиве содержатся неопубликованные фотографии из поездок «Гражданской обороны», афиши концертов, вырезки из газет и т.д.

В аннотации подчеркивается, что он представляет собой «коллекционную ценность музейного уровня».

Начальная цена лота составляет от 340 до 350 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что обложка дебютного альбома рок-группы «Кино» уйдет с молотка.