Заявлявшая о связях с Трампом порноактриса назвала свой арест политическим

Американская порноактриса Сторми Дэниелс, заявлявшая о романтических связях с президентом США Дональдом Трампом, подала иск против четырех полицейских штата Огайо, которые арестовали ее в июле 2018 года. Об этом сообщает ABC News.

Девушка указывает, что ее арестовали по политическим мотивам. Как отмечает CNN, Дэниелс утверждает, что сотрудники полиции штата имели протрамповские взгляды. Об этом она заявила, ссылаясь на посты в сети Facebook одного из них, которые позже были удалены, говорится в материале. Также говорится об электронных письмах, отправленных другими офицерами, в которых, по мнению адвокатов, порноактриса упоминалась.

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Порноактриса, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, была арестована в стриптиз-клубе города Колумбус по подозрению в нарушении закона штата Огайо «о неприкосновении». В частности, закон был нарушен тем, что во время выступления девушка позволила прикоснуться к себе «сексуальным образом».

В иске Дэниелс требует признать, что арест нарушил ее конституционные права. Утверждается, что полицейские являются сторонниками президента США Дональда Трампа и «посчитали, что Клиффорд наносила ущерб Трампу», именно поэтому они «вступили в заговор» с целью ареста в отместку за обнародование информации о сексуальных связях с президентом США, говорится в иске. Адвокаты добиваются для нее выплаты $1 млн в качестве компенсации ущерба и более чем $1 млн в штрафных убытках.

Ранее сообщалось, что судившаяся с Трампом порнозвезда выступила с обвинениями против своего адвоката.