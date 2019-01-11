«Мисс Вселенная» выходит замуж

Победительница конкурса «Мисс Вселенная-2017» из ЮАР Деми-Ли Нель-Петерс обручилась со своим возлюбленным Тимом Тибоу, который профессионально играет в американский футбол. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Согласно данным TMZ, 31-летний Тибоу признал, что состоит в отношениях с 23-летней Нель-Петерс, в июле прошлого года.

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«Спасибо, что сказала «Да» и сделала меня самым счастливым человеком на свете», — написал Тибоу.

Он добавил, что ему не терпится провести жизнь с Нель-Петерс.

Ранее сообщалось, что представительница Филиппин стала новой «Мисс Вселенная».