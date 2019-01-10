Меган Маркл станет попечителем четырех организаций

Герцогиня Сассекская Меган Маркл станет попечителем Национального театра, Ассоциации университетов Содружества, а также двух благотворительных организации по поддержке женщин и защите животных, передает Sky News.

«Герцогиня рада стать попечителем как национальных, так и нишевых организаций. Она очень надеется на сотрудничество с ними, чтобы привлечь более широкое общественное внимание к их делам. Ее королевское высочество считает, что может использовать свое положение, чтобы привлечь внимание к важным проблемам», — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Ранее сообщалось, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл может вернуться к съемкам в сериале «Форс-мажоры».