СМИ: Елизавета II сомневалась в Кейт Миддлтон вплоть до помолвки с принцем Уильямом

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Королева Великобритании Елизавета II сильно сомневалась в Кейт Миддлтон задолго до их помолвки с принцем Уильямом, пишет Daily Mirror.

Елизавета II не хотела, чтобы Уильям делал предложение до тех пор, пока Кейт не устроится на работу. Миддлтон несколько лет встречалась с принцем, прежде чем он сделал ей предложение. Их несколько раз замечали на официальных мероприятиях, но королева мало что знала о девушке. Об этом подробно рассказывается в книге Кэти Николл «Создание Королевского романса».

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По мнению источников, приближенных к Букингемскому дворцу, сейчас королева обожает герцогиню.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришли вместе на рождественскую службу.