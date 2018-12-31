Елисейский дворец назвал местью заявление экс-телохранителя о контактах с Макроном
Пресс-служба Елисейского дворца прокомментировала заявление бывшего советника президента Франции Александра Беналля о тайных контактах с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, в Елисейском дворце слова Беналля связали с «местью за увольнение».
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Как отмечается, в администрации Макрона подчеркнули, что Беналля был уволен за «серьезный проступок».
Ранее Беналля рассказал о своих тайных контактах с Макроном.