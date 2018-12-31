Елисейский дворец назвал местью заявление экс-телохранителя о контактах с Макроном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/185/11864185/RTX6C1E4-pic905-895x505-47067.jpg">

Пресс-служба Елисейского дворца прокомментировала заявление бывшего советника президента Франции Александра Беналля о тайных контактах с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, в Елисейском дворце слова Беналля связали с «местью за увольнение».

Реклама

Как отмечается, в администрации Макрона подчеркнули, что Беналля был уволен за «серьезный проступок».

Ранее Беналля рассказал о своих тайных контактах с Макроном.