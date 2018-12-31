Экс-телохранитель рассказал о тайных контактах с Макроном
Бывший советник президента Франции Александр Беналля заявил, что продолжал поддерживать контакты с французским лидером Эммануэлем Макроном после своего увольнения. Об этом сообщает Mediapart.
По его словам, он переписывался с Макроном с помощью мессенджера.
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Он также добавил, что президенту Франции будет трудно опровергнуть подобные заявления.
Беналля подчеркнул, что сохранил все переписки с Макроном в своем телефоне.
Ранее сообщалось, что Александру Беналля предъявили новые обвинения.