Экс-телохранитель рассказал о тайных контактах с Макроном

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Бывший советник президента Франции Александр Беналля заявил, что продолжал поддерживать контакты с французским лидером Эммануэлем Макроном после своего увольнения. Об этом сообщает Mediapart.

По его словам, он переписывался с Макроном с помощью мессенджера.

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Он также добавил, что президенту Франции будет трудно опровергнуть подобные заявления.

Беналля подчеркнул, что сохранил все переписки с Макроном в своем телефоне.

Ранее сообщалось, что Александру Беналля предъявили новые обвинения.