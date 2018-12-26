Sun рассказал, кто стоит за перемирием Меган Маркл и Кейт Миддлтон

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Рождественское перемирие между cупругой принца Гарри Меган Маркл и женой принца Уильяма Кейт Миддлтон наступило по настоянию королевы Великобритании Елизаветы II и принца Чарльза, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в королевской семье.

Ранее они вместе прибыли на рождественскую службу в составе королевской четы. По фотографиям видно, что девушки идут рядом, непринужденно улыбаются и общаются. Сообщалось, что это произошло на фоне заявлений о разладе между ними.

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Таблоид пишет, что и королева, и принц Чарльз без открытого вмешательства в их возможный конфликт дали ясно понять, что раздору не место во время традиционной рождественской службы королевской семьи в Сандрингеме.

«Да, это было неловко и неудобно, учитывая то, что произошло за последние 12 месяцев», — отметил источник.

Кейт Миддлтон и Меган Макрл проявили в этот день непоколебимое единство, отмечает The Sun.

Ранее британская королева рассказала о напряженном годе для своей семьи.