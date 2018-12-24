Стала известна победительница конкурса «Мисс Москва — 2018»

Победительницей ежегодного конкурса красоты «Мисс Москва 2018» Алеся Семеренко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Как отмечается, конкурс проходил в подмосковном Красногорске. На корону в этом году претендовали 49 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.

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В пресс-службе добавили, что для победы девушка должна обладать одновременно талантом, умом и красотой.

Ранее сообщалось, что «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии.