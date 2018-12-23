Собчак дала совет в инстаграме после слухов о расставании с Виторганом

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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграме совет на фоне слухов о расставании с актером Максимом Виторганом.

«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это», — написала Собчак.

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Текст, опубликованный Собчак, является цитатой индийского религиозного и духовного мистика Ошо.

Ранее в СМИ появились сообщения о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.