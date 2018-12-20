Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками на границе России

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Российский Дед Мороз и его финский коллега Йоулупукки встретились на границе стран между пунктами пропуска «Брусничное» и «Нуйямаа», передает РИА «Новости».

Дед Мороз и Йоулупукки менялись подарками и обнимались на глазах у детей, а сопровождающие их граждане традиционно исполняли танцы и пели.

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После просмотра выступлений Дед Мороз и Йоулупукки по традиции направились в финский город Лаппеенранту, где встретились с местными жителями.

Ожидается, что затем российский волшебник направится в Выборг.