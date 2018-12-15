Mail: дворецкий дал совет Меган Маркл перед Рождеством

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Дворецкий Пол Баррел, который долгое время служил принцессе Диане, дал совет супруге принца Гарри Меган Маркл перед рождественским торжеством. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, он порекомендовал ей быть рядом с супругом и королевой.

«Держись поближе к Гарри и его бабушке... или ты попадешь в неприятности!», — сказал Баррел.

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Как отмечается, дворецкий также посоветовал использовать празднование, чтобы обсудить с королевой положение дел.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут Рождество отдельно от Меган Маркл.