Мишель Обама с Сантой исполнила танец из видеоигры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/435/8099435/upload-AP_989436711055-pic905-895x505-46588.jpg">

Бывшая первая леди США Мишель Обама во время посещения детского госпиталя в Колорадо исполнила танец Orange Justice из компьютерной игры Fortnite. Об этом в своем твиттере сообщил журналист CBS Denver Диллон Томас.

По его словам, один из детей спросил у Обамы, какой у нее любимый танец. Экс-первая леди не смогла дать конкретный ответ на этот вопрос, но решила наглядно продемонстрировать свои танцевальные навыки.

Реклама

Журналист также опубликовал видео, на котором Мишель Обама сначала сама начинает танцевать, а затем заставляет присоединиться к ней сидящего рядом Санту Клауса.

Он рассказал, что супруга экс-президента США также прочла детям и их родителям в больнице традиционное рождественское стихотворение «Ночь перед Рождеством» Клемента Кларка Мура.

Ранее сообщалось, что книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в США в 2018 году.