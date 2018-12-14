Мишель Обама с Сантой исполнила танец из видеоигры
Бывшая первая леди США Мишель Обама во время посещения детского госпиталя в Колорадо исполнила танец Orange Justice из компьютерной игры Fortnite. Об этом в своем твиттере сообщил журналист CBS Denver Диллон Томас.
По его словам, один из детей спросил у Обамы, какой у нее любимый танец. Экс-первая леди не смогла дать конкретный ответ на этот вопрос, но решила наглядно продемонстрировать свои танцевальные навыки.
Журналист также опубликовал видео, на котором Мишель Обама сначала сама начинает танцевать, а затем заставляет присоединиться к ней сидящего рядом Санту Клауса.
Он рассказал, что супруга экс-президента США также прочла детям и их родителям в больнице традиционное рождественское стихотворение «Ночь перед Рождеством» Клемента Кларка Мура.
Ранее сообщалось, что книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в США в 2018 году.