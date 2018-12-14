Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн
Первое издание романа «По направлению к Свану» французского писателя Марселя Пруста было продано на аукционе в Париже за €1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.
Подчеркивается, что данная сумма является рекордной для произведений на французском языке.
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При этом изначально ожидалось, что книга будет продана за €600-800 тыс.
Роман «По направлению к Свану» был впервые издан в ноябре 1913 года. Это первая книга из цикла романов «В поисках потерянного времени».
Ранее сообщалось, что телефонная книга Сталина ушла с молотка за 3 млн.