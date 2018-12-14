В Британии выпустили открытку со свадебным снимком принца Гарри и Меган Маркл

В Великобритании выпустили рождественскую открытку, на которой изображены принц Гарри и его супруга Меган Маркл во время закрытой части их свадебной церемонии, передает портал People.

На снимке королевская пара сфотографирована сзади в тот момент, когда они наблюдали за фейерверком во время свадебной церемонии в Фрогмор хаус энд Гарденс в мае этого года.

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«Герцог и герцогиня Сассексские рады поделиться новой фотографией с их свадьбы в Фрогмор хаус 19 мая», — говорится в сообщении дворца.

Сообщается, что автором фотографии является Крис Аллертон, его снимок было решено использовать для рождественской открытки.

Ранее газета The Sun писала, что принц Гарри обвинил принца Уильяма в разрушении отношений с Маркл.