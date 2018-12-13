WP: заявления Меланьи все больше похожи на выпады Трампа

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Первая леди США Меланья Трамп, которая обвинила оппортунистов в использовании ее имени ради собственного продвижения, выглядела очень похожей на своего супруга — президента США Дональда Трампа в недавнем интервью Fox News, пишет The Wahington Post.

Меланья Трамп дала интервью Шону Хэннити из Fox News, в котором высказалась в отношении пишущих о ней СМИ, журналистов и комиков, зачастую высмеиваемых Трампом, пишет WP.

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После того, как журналист спросил ее о том, что является самым сложным, с чем ей приходилось сталкиваться, Меланья обратилась к традиционным «боксерским грушам» Трампа. Во время интервью было ощущение, что она воспользовалась сценарием своего мужа, в котором «фейк ньюс» — неизменный лейтмотив, пишет WP.

«Я бы сказала, что это оппортунисты, которые используют мои имя и фамилию, чтобы продвигать себя. От комиков до журналистов, артистов, писателей», — сказала Меланья Трамп.

По ее словам, это не ранит ее. «Проблема в том, что они пишут историю, и это неправильно», — добавила она.

Первая леди США обратила внимание на спекуляции на теме их брака с Трампом в СМИ.

«Им нравится фокусироваться на сплетнях, а я хотела бы, чтобы они сосредоточились на сути, а не только на пустяках», — сказала она.

Кроме того, Меланья рассказала о своей закулисной роли в делах президента США, но отметила, что окончательное решение всегда остается за ним.

«Иногда я не соглашаюсь с его [президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru»] тоном, и говорю ему об этом», — добавила первая леди США.

Помимо этого, она добавила, что Трампу сложно править страной, когда СМИ сосредоточены лишь на негативной стороне и хотят лишь критиковать его.