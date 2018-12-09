Отец Меган Маркл рассказал о попытках помириться с ней
Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган Маркл, рассказал о попытках помириться с дочерью. Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, он много раз писал и звонил Маркл, но та не пошла на контакт.
«Они сделали то, от чего когда-то сами предостерегали меня — они верят всем негативным вещам, которые пишут обо мне», — заявил Томас Маркл.
Реклама
Он добавил, что Меган якобы боится того, что отец раскроет ее секреты, но это «чушь».
Ранее сообщалось, что отец Меган Маркл хочет добиться права видеться с будущим внуком.