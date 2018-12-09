Отец Меган Маркл рассказал о попытках помириться с ней

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Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган Маркл, рассказал о попытках помириться с дочерью. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, он много раз писал и звонил Маркл, но та не пошла на контакт.

«Они сделали то, от чего когда-то сами предостерегали меня — они верят всем негативным вещам, которые пишут обо мне», — заявил Томас Маркл.

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Он добавил, что Меган якобы боится того, что отец раскроет ее секреты, но это «чушь».

Ранее сообщалось, что отец Меган Маркл хочет добиться права видеться с будущим внуком.