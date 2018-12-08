Sun: принц Гарри обвинил принца Уильяма в разрушении отношений с Маркл

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Британский принц Гарри обвинил своего брата принца Уильяма в том, что он разрушает отношения с его супругой Меган Маркл, передает The Sun со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, это произошло после того, как Уильям выразил обеспокоенность по поводу Маркл.

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Он добавил, что принц Гарри чувствует вину за то, что не смог в свое время защитить свою мать принцессу Диану. Теперь он старается не допустить подобного с супругой.

«Это его способ искупления. Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган (Маркл. — «Газета.Ru») — он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл переедут в новый дом из-за принца Уильяма.