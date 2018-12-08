Памела Андерсон обеспокоилась политической ситуацией в Италии

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон выразила беспокойство за политическую ситуацию в Италии. Свое мнение она написала в твиттере.

Актриса сравнила текущее положение дел с 30-ми годами прошлого века.

«Италия — прекрасная страна, и я очень ее люблю, начиная от итальянской кухни и заканчивая модой, от ее истории до искусства, но я очень обеспокоена текущими тенденциями, которые напоминают мне 1930-е годы», — заявила Андерсон.

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По ее словам, в Италии чувствуется страх и незащищенность во всех сферах общества, случаются нападения на беженцев и мигрантов. Она подчеркнула, что в стране усиливается экономический кризис.

Ранее Памела Андерсон раскритиковала премьера Австралии за реакцию на заявление по Ассанжу.