В Лондоне этюд Рембрандта ушел с молотка за рекордные $12,1 млн

В Лондоне набросок Рембрандта ван Рейна «Этюд головы и сложенных рук молодого человека, или Христос в молитве» стал самым дорогим лотом на торгах «старых мастеров». Об этом сообщатся в твиттере аукционного дома.

Как отмечается, картина была написана примерно в 1655 году. Во время технической экспертизы и реставрации на полотне были обнаружены отпечатки пальцев, которые могут принадлежать создателю картины.

Реклама

Уточняется, что лот был продан за $12,1 млн.

Ранее сообщалось, что пишущая машинка основателя Playboy ушла с молотка за $160 тысяч.

Tonight, London's #OldMasters Evening Sale was led by #Rembrandt's exceptional 'Study of the Head of a Young Man'. Dated to circa 1655, and bearing two remarkably preserved fingerprints, it achieved £9.5million in a sale totalling £30.2million #SothebysMasters pic.twitter.com/paF5Z5SmGb