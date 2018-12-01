Sun: Меган Маркл перед свадьбой пожаловалась на запах в Виндзорском замке

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Супруга принца Гарри Меган Маркл перед свадьбой пожаловалась на «затхлый» запах в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Маркл просила распылить освежители воздуха перед церемонией, но получила отказ.

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Как отмечается, персонал замка был очень удивлен требованием Меган Маркл, так как часовня является священным местом поклонения королеве. Подчеркивается, что ее даже назвали человеком с «диктаторскими» наклонностями.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл переедут в новый дом из-за принца Уильяма.