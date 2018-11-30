СМИ оценили эффектный наряд Иванки Трамп на саммите G20
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп появилась на саммите G20 в Аргентине в эффектном платье с баской, сообщает Express.
Дочь Трампа приковала внимание множества журналистов, когда вышла из самолета в темно-синем платье с белым поясом, который подчеркивал ее фигуру.
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Образ Иванка Трамп дополнила кожаной белой сумкой и белыми туфлями на высоком каблуке.
Иванка шла в сопровождении своего мужа Джареда Кушнера.
Издание отметило, что наряд дочери президента США был слишком гламурным для политического саммита.