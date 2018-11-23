Дольче и Габбана принесли извинения после обвинений в расизме
Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения после того, как бренд Dolce&Gabbana в Китае обвинили в расизме и сексизме. Свое обращение они записали на видео.
В конце своего послания они принесли извинения на китайском языке.
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«Бесчисленное количество визитов в Китай заставило нас еще сильнее полюбить китайскую культуру. Конечно, нам тоже по-прежнему есть чему учиться. Мы должны принести извинения за допущенные нами ошибки», — подчеркнул Дольче.
Габбана в свою очередь отметил, что они «никогда не забудут этот опыт и этот урок», добавив, что подобное больше никогда не произойдет.
В конце обращения оба модельера сказали: «Извините».
Ранее сообщалось, что в Китае возненавидели Dolce & Gabbana.