Белый дом рассказал об отдыхе Трампа на День благодарения
Президент США Дональд Трамп провел День благодарения в семейном кругу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что Трамп сидел в центре стола. С одной стороны от него находился сын Бэррон, а с другой — жена Меланья в черном платье до пола с длинными рукавами. Также на празднике присутствовали дочери Трампа Тиффани и Иванка со своими детьми.
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На ужине подавали как традиционное праздничное меню — специальную начинку и вареную кукурузу, — так и разнообразные закуски из овощей, рыбы и мяса.
Ранее сообщалось, что Трамп помиловал индеек перед Днем благодарения.