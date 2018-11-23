Белый дом рассказал об отдыхе Трампа на День благодарения

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Президент США Дональд Трамп провел День благодарения в семейном кругу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что Трамп сидел в центре стола. С одной стороны от него находился сын Бэррон, а с другой — жена Меланья в черном платье до пола с длинными рукавами. Также на празднике присутствовали дочери Трампа Тиффани и Иванка со своими детьми.

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На ужине подавали как традиционное праздничное меню — специальную начинку и вареную кукурузу, — так и разнообразные закуски из овощей, рыбы и мяса.

Ранее сообщалось, что Трамп помиловал индеек перед Днем благодарения.