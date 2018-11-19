Памела Андерсон раскритиковала премьера Австралии за реакцию на заявление по Ассанжу
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон адресовала премьер-министру Австралии Скотту Моррисону открытое письмо, в котором возмутилась его шутливой реакцией на ее заявление об австралийском гражданине и основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже. Письмо опубликовал портал Daily Beast.
На портале Mediaite напомнили, что Моррисон, когда его спросили о заявлении Андерсон, пошутил, что «много приятелей» предлагали ему помощь в вопросе с фотомоделью. Андерсон, узнав о такой реакции, приняла решение написать открытое письмо.
«Ты опошлил и высмеял страдание гражданина Австралии и его семью», — написала Андерсон.
Она также заявила, что его комментарий о ее заявлении был «беспорядочным» и «ненужным».
Ранее Андерсон требовала от Моррисона запретить экспорт животных.