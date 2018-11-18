Награда Мэрилин Монро ушла с молотка за $250 тысяч

Награду «Золотой глобус» американской киноактрисы Мэрилин Монро продали за рекордную для подобного лота сумму в $250 тыс. на аукционе в Лос-Анджелесе, передает ТАСС.

Как отмечается, Монро получила ее в 1961 году как самая любимая зрителями актриса.

Сообщается, на торгах также был продан черный автомобиль звезды Ford за $490 тыс., который считается рождественским подарком ее делового партнера и фотографа Милтона Грина. Уточняется, что Монро ездила на нем в течение шести лет, а потом подарила машину сыну своего учителя по актерскому мастерству.

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Подчеркивается, что на аукционе также были проданы водительские права Мэрлин Монро в штате Коннектикут ($10 тыс.), серьги из горного хрусталя ($10,2 тыс.) и экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке, подписанный владельцем издания Хью Хефнером ($32 тыс.). Отмечается, что большим спросом также пользовалась черная блузка из сатина, в которой актриса выступила на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса ($44 тыс.).

Ранее сообщалось, что личные вещи певца Фрэнка Синатры и его супруги выставят на аукцион.