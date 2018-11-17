Стакан виски помог Мэй пережить тяготы Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что пережить трудную среду, 14 ноября, когда было утверждено соглашение с ЕС по Brexit, ей помог стакан виски. Об этом она рассказала в интервью британской газете Daily Mail.

По ее словам, когда она вернулась с заседания кабмина домой, ее муж Филипп Мэй сразу же налил ей виски.

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«Достаточно тяжело пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал — это налил мне виски», — сказала Мэй.

Как отмечается, Тереза и Филипп Мэй женаты уже 38 лет. Британский премьер добавила, что муж является ее опорой в жизни.

Ранее сообщалось, что британское правительство утвердило текст соглашения по выходу из ЕС.