На аукционе продали номер машины, на которой разбился Цой

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Регистрационный знак автомобиля «Москвич-2141», находясь за рулем которого Виктор Цой попал в смертельную аварию, ушел с молотка за 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова.

По словам Бурмистрова, номер был продан за стартовую цену. Также на аукционе ушла с молотка доверенность на управление «Москвичом» — за нее выручили 2,6 млн руб.

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Помимо этого на торгах были выставлены свидетельство о смерти Цоя и рисунок на записке, которая была адресована советскому и российскому рок-музыканту Юрию Бутусову. Эти лоты продать не удалось.

Ранее сообщалось, что номер «Москвича» Цоя будет выставлен на торги.