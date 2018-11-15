Подвеска Марии-Антуанетты ушла с молотка за рекордную сумму

Жемчужную подвеску королевы Франции Марии-Антуанетты продали на аукционе Sotheby's в Женеве за $36,427 млн, что стало рекордом аукционного дома для драгоценных изделий из натурального жемчуга. Об этом сообщается в твиттере Sotheby's.

В твиттере аукционного дома показали подвеску королевы и отметили, что в ней используется «исключительная» жемчужина.

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«Эта исключительная натуральная жемчужина необычайного размера, некогда принадлежавшая королеве Марии-Антуаннете, была продана только что за $36,427 млн в Женеве», — сообщили представители Sotheby's.

РИА «Новости» уточняет, что в ходе торгов также были проданы другие драгоценности королевы, включая жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами ($2,278 млн) и кольцо ($444 тыс.).

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как была Мария-Антуанетта была казнена.