Британцам показали новое фото сына принца Уильяма

Новое фото четырехмесячного Луи, сына принца Уильяма и его супруги герцони Кембриджской Кэтрин, показали в документальном фильме «Би-би-си». Об этом сообщает издание E! News.

Как отмечается, на кадрах дедушка Луи, принц Чарльз, «воркует» с ним во время разговора с герцогиней Кембриджской.

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Подчеркивается, что снимок был сделан среди садов дома принца Чарльза в Лондоне.

До этого поклонники королевской семьи видели две фотографии Луи. Одна из них была сделана при выписке из роддома, другая — во время крещения.

Ранее принц Уильям заявил, что хотел бы, чтобы его отец проводил больше времени с семьей и внуками.