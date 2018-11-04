Меланья Трамп обвинила СМИ в дискредитации президента США

Первая леди США Меланья Трамп обвинила СМИ в дискредитации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

«Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда с ложными обвинениями», — заявила Меланья.

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По ее словам, СМИ в США создают видимость того, что у Трампа нет поддержки среди жителей страны.

Она также призвала американцев доказать на выборах, что «демократы и СМИ ошибаются».

Ранее Трамп признал, что Меланьи нелегко быть за ним замужем.