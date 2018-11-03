Трамп признал, что первой леди нелегко быть за ним замужем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что первой леди страны Меланье Трамп «не так уж легко» быть за ним замужем, передает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом глава государства сказал во время выступления перед сторонниками в Западной Виргинии. По словам Трампа, Меланья является «замечательной первой леди».

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«И если вы думаете, что это легко — быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что гостиничный счет первой леди США Меланьи Трамп, которая остановилась в каирском отеле Intermonticon Cairo Semiramis во время визита в Египет, превысил $95 тыс.