СМИ подсчитали стоимость нарядов Меган Маркл во время тура по Австралии и Океании

Стоимость нарядов, в которых появлялась супруга принца Гарри Меган Маркл во время тура по Австралии и Океании, составила около 130 тыс. фунтов стерлингов ($169 тыс.), сообщает Daily Mail.

Сообщается, что за время 16-дневной поездки Маркл сменила примерно 30 нарядов.

Реклама

Стоимость наиболее дешевого из них составила 380 фунтов стерлингов ($494), самого дорогого — 17 тыс. фунтов стерлингов ($22 тыс.).

Отмечается, что в некоторых случаях Маркл выбирала одежду, руководствуясь особыми причинами. Так, она появлялась в джинсах от австралийского бренда Outland Denim, работницы которого спаслись от торговли людьми. Также она выходила в свет в туфлях, сделанных из переработанных бутылок.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл совершили официальный тур по Австралии, Новой Зеландии и государствам Фиджи и Тонго.