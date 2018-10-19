Трамп похвалил супругу после задымления на борту самолета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил свою супругу Меланью Трамп за спокойствие во время задымления на борту ее самолета. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге в Монтане, прямая трансляция которого велась на странице Трампа в фейсбуке.

Американский лидер признался, что когда ему сообщили о пожаре на борту самолета, он попросил ему больше ничего не говорить.

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«И они быстро опустились. Отличные пилоты. И она молодец», — сказал Трамп.

По его словам, Меланья Трамп не испугалась во время экстренной ситуации.

«А что она делала? Она была так спокойна, что мы не могли поверить в это. У всех были полотенца с водой на лице, и я бы, наверное, тоже так сделал, а она просто сидела. Она такая. Она прекрасная первая леди», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что самолет Меланьи Трамп экстренно сел из-за задымления.