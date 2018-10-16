Меган Маркл подарили кенгуру в Австралии

Меган Маркл после объявления о беременности появилась на публике вместе с принцем Гарри в ходе визита в Австралию, сообщает Associated Press.

Утром 16 октября супруги провели в официальной резиденции генерал-губренатора Австралии сэра Питера Косгроув и его жены леди Линн Косгроув. Герцогиня Сассекская появилась на приеме в облегающем белом платье.

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В качестве подарка в честь будущего ребенка генерал-губернатор подарил Меган игрушечного кенгуру с кенгуренком, а принцу Гарри вручил маленькие ботинки-угги.

Ранее Кенсингтонский дворец сообщил, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают своего первого ребенка. Согласно официальному заявлению, герцог и герцогиня Сассекские станут родителями весной 2019 года.