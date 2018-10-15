Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Австралию

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли в Сидней, сообщает Associated Press.

Визит в Австралию стал первой зарубежной поездкой Гарри и Меган в статусе супругов. Чета прибыла в страну в понедельник, 15 октября, однако официально визит стартует 16 октября. В австралийском аэропорту их встречали сотни поклонников.

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Заграничная поездка королевской пары займет 16 дней и будет включать в себя 76 различных мероприятий. Так, Гарри и Меган посетят Новую Зеландию, Фиджи, Тонга.

Ранее сообщалось, что в самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния.