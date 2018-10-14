На аукционе в США продали бутылку вина за $558 тысяч

В США на аукционе Sotheby's продали бутылку вина за $558 тысяч. Об этом говорится в сообщении аукционного дома в твиттере.

Уточняется, что речь идет о французском вине Romanée Conti 1945 года.

В сообщении также говорится, что цена побила рекорд стоимости за одну бутылку вина любого размера.

В январе из датского музея, расположенного в подвале одного из баров Копенгагена, похитили бутылку самой дорогой в мире водки Russo-Baltique стоимостью в $1,3 млн.