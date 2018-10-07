Появились подробности о грядущей свадьбе принцессы Евгении

Телеканал CNN рассказал детали о грядущей свадьбе британской принцессы Евгении.

28-летняя принцесса Евгения и ее возлюбленный Джек Бруксбанк обвенчаются 12 октября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там же в мае этого года состоялась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.

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В часовне в ходе церемонии выступил итальянский певец Андреа Бочелли и члены Королевского филармонического оркестра. На выходе из часовни супругов будут ждать гвардейцы гренадерского полка.

Свадебный торт покрыт шоколадом и выполнен в ярко-красном цвете. По задумке, он будет отражать «богатую палитру осени».

Ранее принцесса Евгения позвала жителей Великобритании на собственную свадьбу.