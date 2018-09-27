Первую «Мисс Ирак» страны с 1972 года убили в Багдаде

Ставшая первой королевой красоты Ирака с 1972 года Тара Фарес была убита в Багдаде в своей спортивной машине, сообщил директор службы здравоохранения района Эр-Расафа Касем Абдель Хади, передает РИА «Новости».

«Тело Тары Фарес поступило в больницу шейха Зейида сегодня вечером, на нем обнаружены три пулевых ранения — два в голове и третье — в области груди», — сказал он.

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Министерство внутренних дел Ирака сообщило о том, что приступило к расследованию убийства 30-летней модели.

После победы на конкурсе «Мисс Ирака» в 2015 году девушка переехала в Европу, откуда потом вновь вернулась в Ирак. Она приобрела известность в социальных сетях, где публиковала откровенные снимки.

Ранее сообщалось, что семья «мисс Ирак» бежала из страны после селфи девушки с «мисс Израиль».