TMZ: Ники Минаж не стала обращаться в полицию из-за Карди Би

Американская певица Ники Минаж решила не обращаться в полицию после того, как исполнительница Карди Би бросила в нее своей туфлей. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, Минаж не видит никаких причин для обращения в полицию.

Как отмечается, певица считает, что этот инцидент «не стоит звонка копам».

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Ранее сообщалось, что в ходе церемонии «Harper's Bazaar's» американская певица Карди Би подошла к столу исполнительнице Ники Минаж и стала выяснять отношения.

Как отмечалось, все это время Ники Минаж оставалась невозмутимой.