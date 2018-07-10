Умер Карло Бенеттон

Итальянский модельер Карло Бенеттон, один из основателей компании Benetton, скончался на 75-м году жизни, сообщает Corriere del Veneto.

Модельер скончался в своем доме в Тревизо в области Венеция, где также располагается штаб-квартира Benetton. Отмечается, что Карло Бенеттон долгое время страдал от онкологического заболевания.

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Вместе со своими братьями Лучано и Джильберто и сестрой Джулианой Карло Бенеттон в 1965 году основал компанию Benetton Group. Он также был вице-президентом компании, отвечал за поставку материалов и координировал взаимодействие между отделениями компании.

У модельера осталось четверо детей.