Елизавета II приняла участие в праздновании столетия королевских ВВС

Британская королева Елизавета II в компании принца Гарри и Меган Маркл посетила праздничную службу, посвященную столетию королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Об этом пишет The Sun.

Подчеркивается, что во время мероприятия 92-летний монарх была в хорошем расположении духа и улыбалась гостям, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о плохом самочувствии Елизаветы II и отсутствие на крестинах правнука.

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Также отмечается, что столетний юбилей ВВС имеет особое значение для королевской семьи. Так, принц Уильям является лейтенантом королевских ВВС Великобритании. Оба принца появились на праздничной службе в полной военной форме.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II была вынуждена пропустить крестины своего правнука принца Луи, третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.