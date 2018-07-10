Елизавета II приняла участие в праздновании столетия королевских ВВС
Британская королева Елизавета II в компании принца Гарри и Меган Маркл посетила праздничную службу, посвященную столетию королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Об этом пишет The Sun.
Подчеркивается, что во время мероприятия 92-летний монарх была в хорошем расположении духа и улыбалась гостям, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о плохом самочувствии Елизаветы II и отсутствие на крестинах правнука.
Также отмечается, что столетний юбилей ВВС имеет особое значение для королевской семьи. Так, принц Уильям является лейтенантом королевских ВВС Великобритании. Оба принца появились на праздничной службе в полной военной форме.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II была вынуждена пропустить крестины своего правнука принца Луи, третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.