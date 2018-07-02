Ванесса Паради вышла замуж

Французская актриса и певица вышла замуж, сообщает Le Parisien.

Церемония бракосочетания прошла 30 июля в обстановке строгой секретности во Франции, в городке Сен-Симеон, расположенном в департаменте Сен-э-Марн в часе езды от Парижа. Избранником 45-летней Ванессы Паради стал писатель и режиссер Самюэль Беншетри.

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На небольшой церемонии, проходившей во время футбольного матча Франция — Аргентина, присутствовали друг семьи, французский рок-музыкант Матье Шедид, певец Рафаэль и дочь Ванессы Паради, родившаяся в союзе с Джонни Деппом, 19-летняя Лили-Роуз Депп.

Церемония бракосочетания длилась около тридцати минут, после чего в момент, когда вся Франция начала отмечать победу над Аргентиной и выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, гости стали покидать мэрию, где был заключен брачный союз Ванессы Паради и Самюэля Беншетри.

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