Меланья Трамп прибыла на границу с Мексикой для визита в центр содержания детей-мигрантов

Первая леди США Меланья Трамп прибыла в город Тусон в штате Аризона, откуда она отправится в центр содержания мексиканских детей-мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

Этот визит станет для первой леди вторым за неделю посещением центра, где содержатся разлученные с родителями мексиканские дети. Отмечается, что Меланья Трамп надавила на своего мужа, чтобы он смягчил свои риторику и деятельность против мигрантов.

Реклама

«Она продолжит делиться с мужем своими мыслями о воссоединении семей мигрантов», — сказала представитель первой леди.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп вновь планирует отправиться в специальные центры для несовершеннолетних, в которых содержатся разлученные с семьями дети мигрантов.