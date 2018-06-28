Хью Грант объяснил, зачем впервые женится в 57-летнем возрасте

Британский актер Хью Грант объяснил причины, по которым решил жениться на 39-летней шведке Анне Эберстейн, передает Reuters.

«У нас трое детей, мы живем вместе и мне нравился момент, связанный с иммиграцией», — сказал Грант.

В прошлом месяце у Гранта и Эберстейн состоялась помолвка в Лондоне.

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Грант в интервью неоднократно заявлял, что он не верит в свадьбы. Он отметил, что все еще считает свадьбу «глупостью», так же, как и его жена. При этом актер подчеркнул, что свадьба может быть «милой» и «уютной».

Ранее сообщалось, что Грант принял решение о женитьбе. В 2012 году Эберстейн родила ему сына, а спустя три года — дочь. Имя и пол третьего ребенка все еще держатся в секрете.