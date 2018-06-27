Меланья Трамп намерена посетить центры содержания детей-мигрантов

Первая леди США Меланья Трамп планирует вновь отправиться в штат Техас для посещения специальных центров для несовершеннолетних, куда помещают детей мигрантов, разлученных с семьями на границе. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, жена президента США Дональда Трампа вновь намерена ознакомится с ситуацией на границе страны, где детей нелегальных мигрантов разлучают с семьями.

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Как отмечается, «Меланья хочет снова лично увидеть и услышать то, что происходит в центрах».

Ранее Меланью Трамп раскритиковали за надпись на куртке, в которой она отправилась в Техас.

Как отмечалось, первая леди США отправилась в Техас в куртке с надписью: «I really don`t care. Do U?» («Меня это вообще не трогает? А вас?»).

В свою очередь Дональд Трамп пояснил надпись на куртке своей супруги.